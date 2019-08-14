2019/08/14 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن عنصرا بالحشد العشائري استشهد واصيب اثنان بنيران قناص في الطارمية.وقال المصدر “لخطوة برس” ان “قناصا من داعش اطلق النار على سيطرة تابعة للحشد العشائري في منطقة البوعبدو التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد”.واضاف ان “الحادث ادى الى استشهاد احد عناصر السيطرة واصابة اثنين بجروح”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد واصابة 3 عناصر من الحشد العشائري في الطارمية بنيران قناص وكالة خطوة برس.

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