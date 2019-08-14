رياض حسن محرم - أسئلة حول المعلم يعقوب حنا القبطى

2019/08/14 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم عندما جاء "نابليون بونابرت" الى مصر كان لديه هاجسا خوفّوه منه كثيرا، وهو الخشية من رفض المصريين له ولجيشه " رغم مظالم المماليك وعنتهم" وذلك بسبب أنه يعتنق الديانة المسيحية وباعتباره بالضرورة عدوا للإسلام والمسلمين.كان المصريين عموما تحت حكم المماليك والعثمانيين في أكثر حالاتهم من التخلف الفكرى ولم يبرع المماليك آنذاك الاّ في بناء المساجد والسبل والخانقاهات، كذلك فقد كان المسيحيون في مصر في أض......

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