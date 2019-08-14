2019/08/14 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مهاجر ان الذى يميز جيل الالفية اكثر من غيره هو تعدد وتنوع اهتماماته ومقدرته الفائقة على الحصول على المعلومة الصحيحة إضافة الى سهولة التواصل.لذلك فان من المنتظر ان ينظر الناس بعين النقد الى أدوار القادة في القرن الماضى والتي ستضمحل أهمية بعضها, كمثال لذلك القائد المعلم والمدرب.لقد درج بعض القادة في الماضى على احتكار المبادرات و ادمان التوجيه المستمر وتنفيذ بعض الاعمال بأنفسهم, لكن اغلب هؤلاء كانوا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد مهاجر - القيادة وتحديات جيل الالفية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد مهاجر - القيادة وتحديات جيل الالفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).