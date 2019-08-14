2019/08/14 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zt86Y7x7AXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل كنت تعلم من قبل ان الفنان سامي قفطان شاعر من الطراز الخاص) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل كنت تعلم من قبل ان الفنان سامي قفطان شاعر من الطراز الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).