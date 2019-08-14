كم يتقاضى الطيارون شهرياً؟

2019/08/14 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في ظل النقص الكبير في أعداد الطيارين عالمياً وحاجة شركات الطيران إلى أكثر من 600 ألف طيار في السنوات العشرين المقبلة وفقاً لتوقعات

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