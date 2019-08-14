تنويه من قيادة شرطة محافظة نينوى

2019/08/14 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

نفت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، الاخبار المتداولة بشأن قيامها بحملات اعتقال لكل من يطلق اللحى ويرتدي الشورت "البرمودا".

واصدر اعلام شرطة نينوى

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