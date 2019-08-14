لا تطرف لا إلحاد.. عبارات تصدح بها حناجر شبابنا الواعد

2019/08/14 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد الخالدي

بعد إن اجتاحت مجتمعاتنا الإسلامية موجة التطرف و التكفير و سفك الدماء التي تتزامن مع تغلغل تيارات الشرك و الإلحاد فقد بات الفرد و

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