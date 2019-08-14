تأثير استهلاك اللحوم في عيد الاضحى

2019/08/14 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لا شك أن عيد الأضحى هو أيضاً عيد اللحوم بامتياز، حيث يتعاظم فيه استهلاك اللحوم بشكل كبير حتى في الأوساط العمرية والسكانية التي

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