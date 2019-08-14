2019/08/14 | 03:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جمعة عبدالله
الاديب والشاعر قصي الشيخ عسكر: أديب وشاعر متمكن بجناحي السرد والشعر .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغراض الومضة الشعرية مع الأمثلة/ الجزء الثالث) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
7 – الومضة الشعرية في الغربة والمهجر:
الاديب والشاعر قصي الشيخ عسكر: أديب وشاعر متمكن بجناحي السرد والشعر .
وبتقنيات جمالية رائعة الابداع , وفي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغراض الومضة الشعرية مع الأمثلة/ الجزء الثالث) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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