أغراض الومضة الشعرية مع الأمثلة/ الجزء الثالث

2019/08/14 | 03:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعة عبدالله

7 – الومضة الشعرية في الغربة والمهجر:

الاديب والشاعر قصي الشيخ عسكر: أديب وشاعر متمكن بجناحي السرد والشعر .



وبتقنيات جمالية رائعة الابداع , وفي

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