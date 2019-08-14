2019/08/14 | 03:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لم يستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية، إذا لم تتحسن شروط هذه المنظمة.وقال ترامب، في كلمة ألقاها في مدينة موناكو بولاية بنسلفانيا، اليوم الثلاثاء: “سننسحب إذا لزم الأمر..نعلم أنهم يلحقون بنا الأذى منذ سنوات، ولن يحدث ذلك مرة أخرى”.وبحسب الرئيس الأمريكي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية لأنها “تسببت بأذى” للولايات المتحدة وكالة خطوة برس.

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