ترامب يؤجل فرض الرسوم على منتجات صينية وهذه هي الأسباب

2019/08/14 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأميركية أن إدارة البيت الأبيض قررت إرجاء فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية كان يفترض بدء تطبيقها في سبتمبر/أيلول

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