2019/08/14 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7sty_fjKEEk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج تهاني العيد | ابطال اللواء الثامن سرايا عاشوراء) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج تهاني العيد | ابطال اللواء الثامن سرايا عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).