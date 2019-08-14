2019/08/14 | 05:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تقتحم أصالة نصري مجال التمثيلتفكر الفنانة السورية أصالة نصري في اقتحام مجال التمثيل، في حال وجدت من جمهورها تفاعلا مع دورها كضيفة شرف في الفيلم المصري "ولاد رزق 2"، حيث قدمت أغنية في الفيلم، وظهرت في مشهد خلال حفل زفاف الممثل المصري عمرو يوسف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تقتحم أصالة نصري مجال التمثيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تقتحم أصالة نصري مجال التمثيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).