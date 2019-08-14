2019/08/14 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 قتيلا من قوات النظام في اشتباكات شمالي غرب سوريا قتل 59 شخصاً على الأقل في اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المتشددة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.واندلعت معارك عنيفة في ريف إدلب الجنوبي، تسببت وفق المرصد بمقتل 20 عنصراً من الفصائل المقاتلة، غالبيتهم من مسلحي هيئة تحرير الشام، التابع لتنظيم القاعدة بينما قتل 23 عنصراً من قوات النظام.وفي ريف اللاذقية الشمالي المجاور لإدلب، تسببت معارك بين الطرفين في منطقة في جبل الأكراد بمقتل عشرة مقاتلين من الفصائل المتشددة، مقابل ستة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق المرصد.وتتزامن المعارك مع غارات وقصف كثيف يطال أرياف إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي وحماة الشمالي.وتسببت غارات روسية بمقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة في خان شيخون وثلاثة في قرية الصالحية جنوب إدلب، وفق المرصد.وحققت قوات النظام تقدماً في ريف إدلب الجنوبي، حيث تمكنت من السيطرة على بلدة الهبيط ومحيطها.وتحاول التقدم في المنطقة باتجاه خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي.

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