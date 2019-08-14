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شاهد بالفيديو.. لهذا السبب لم يحتفل ابو حالوب بعد هدفه بمرمى الطلبة ويكول كولجت على حبيبي و حقق امنيتي


شاهد بالفيديو.. لهذا السبب لم يحتفل ابو حالوب بعد هدفه بمرمى الطلبة ويكول كولجت على حبيبي و حقق امنيتي
2019/08/14 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 7EvaB0_xt-w

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