السيد الصدر يوضح كيف ينظر المسلمون لحديث الثقلين

2019/08/14 | 06:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر في تغريدة جديدة له، ان المسلمين انقسموا الى عدة اقسام بعد وصية النبي "صلى الله عليه وآله"....

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