الروس «المضطهدون» سيحصلون بسهولة على الجنسية الأوكرانية

2019/08/14 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروس «المضطهدون» سيحصلون بسهولة على الجنسية الأوكرانيةوقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوماً يسهّل منح الروس «المضطهدين» في بلادهم الجنسية الأوكرانية.ويأمر زيلينسكي في المرسوم بإعداد قانون «يبسّط عملية الحصول على الجنسية الأوكرانية، للمواطنين الروس الذين تعرّضوا لاضطهاد نتيجة آرائهم السياسية».ويُفترض به أيضاً أن «يحسّن» الإجراءات على صعيد حق اللجوء.وكان زيلينسكي تعهد بعد انتخابه في نيسان (أبريل) الماضي، منح الروس الذين «يواجهون صعوبات» في بلادهم، الجنسية الأوكرانية.وقال ساخراً آنذاك: «نعلم ما يقدّمه جواز السفر الروسي: الحق في الاعتقال بسبب تظاهرة سلمية، والحق في عدم تنظيم انتخابات حرة».واستقرّ عدد كبير من الصحافيين والناشطين المنتقدين الكرملين، في أوكرانيا منذ تحوّلها مؤيّدة للغرب عام 2014.وغادر آخرون روسيا إلى بلدان البلطيق.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل شهور مرسومَين يسّهلان منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، وللأوكرانيين الذين يحملون تصاريح إقامة في روسيا.

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