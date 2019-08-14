صبحي مبارك مال الله - البرنامج الحكومي ومستوى التنفيذ ح2

2019/08/14 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله نتابع في الحلقة الثانية ، البرنامج الحكومي بعد أن تناولنا المحور الأول والذي كان بعنوان (إستكمال بناء أسس الدولة الإتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي).المحور الثاني : (سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي) شمل هذا المحور عدة فقرات تخص المبادئ، محاربة الإرهاب ، فرض القانون ، مكافحة الفساد و الهدر العام ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة الدفاع ، وزارة الخارجي......

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