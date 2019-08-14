السينما تعود إلى الطائف بعرض أحدث الأفلام العربية والعالمية في الهواء الطلق

2019/08/14 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السينما تعود إلى الطائف بعرض أحدث الأفلام العربية والعالمية في الهواء الطلقيشهد "موسم الطائف" عودة السينما، ضمن اكثر من 70 فعالية نوعية، تستمر طوال شهر أب (أغسطس) في 4 مناطق رئيسة، إذ يتم عرض أحدث وأشهر الأفلام العربية والأجنبية، وبطريقة عرض مبتكرة وعلى الهواء الطلق، تفاعلاً مع الأجواء الرائعة والطقس المعتدل في "مصيف العرب" خلال هذه الأيام.وانطلقت السينما في مدينة الطائف، من خلال 4 عروض يومية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 شخصاً، لاستيعاب الإقبال المتزايد، كما يتم عرض مجموعة من الأفلام المميزة والحديثة والمناسبة لجميع أفراد الأسرة، من خلال قائمة يتم تحديثها كل 6 أيام، وبقيمة موحدة للتذاكر.وتضم قائمة أفلام الأسبوع الأول، الفيلم المصري "سبع البرمبة" من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومها أبو عوف، وبيومي فؤاد ومجموعة من نجوم السينما المصرية، وكذلك الفيلم الأميركي "من إن بلاك إنترناشيونال" من بطولة تيسا ثامبسون كريس همسوورث، وايما ثومبسون، وليام نيسون وغيرهم من اشهر نجوم هوليوود.ويُعرض مع بداية الأسبوع الثاني، الفيلم الكرتوني الشهير "توي ستوري 4" الذي حقق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وحظي بإشادات النقاد حول العالم، إضافة إلى الفيلم الكرتوني الشهير "علاء الدين" المستوحى من كلاسيكيات "ديزني"، وسيكون زوار "موسم الطائف" على موعد مع الكثير من المفاجآت خلال الأيام المقبلة، وبإمكان الراغبين في معرفة المواعيد او الموقع أو قائمة الأفلام، زيارة موقع "مواسم السعودية" الإلكتروني saudiseasons.sa أو حسابات "موسم الطائف" في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة taifseason@.

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