هاتف بشبوش - إمرأة ُ العيد

2019/08/14 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش ..................كان الليلُ مُختصراً ..بين النبيذ ِ ورومانسِ الحديث ، ولغة العيونفاكهة الجسدينِ بلا أسوار!!!التنهيدُ الصامتُ ، ينزلُ في الطاولةالأنفاسُ المشتهاة ، تصعدُ للثريّا الوَجيبُ الشبقيُ الهَطولُ تسارعَ مشياً الى فراشٍ إسفنجيٍ ، مُوَضّبٍ توّاً ، بذوقِ أصابعها حتى تكوّمَ...الجينزُ ، القميصُ ، السوتيان ، الكلسون النمّريوأحمرُ الشفاهِ المُزالِ ، من......

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