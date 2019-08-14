عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح3 _2

2019/08/14 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي قبل أن ينشأ حي ضايف ولسنوات بعده كانت هناك قطعة أرض كبيرة تفصل المنطقة المحاذية لشارع السيد وما جاورها بأمتار قليلة عنه، الأرض ملك أو باقيا أملاك أل بو شيخ محسن جدهم الأكبر الذي أسس هذه الأسرة الكريمة بعد أن قدم لها مبكرا كقارئ مجالس دينية وسكنها وأسكنها ذريته فيها على شكل بيوت تتوزع على طول الشارع، فصارت المنطقة تعرف بـ (كاع أل شيخ محسن) وقد سكنها السيد العالم سيد جعفر بحر العلوم فسمي الشارع باسم......

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