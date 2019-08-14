2019/08/14 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يكشف عن حل لانهاء ملف الجثث المجهولة في "جرف النصر" كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن حل ينهي ملف الجثث المجهولة في جرف النصر.وذكر الحلبوسي في تغريدة له ان "عودة الحياة الى جرف الصخر {النصر} ومناطق شمال بابل هو الحل الوحيد لانهاء ظاهرة الإرهاب والجثث المجهولة ولتكون بوابة التعايش السلمي بين العراقيين جميعا".وتابع ان "النصر على الإرهاب يكتمل بعودة النازحين الى ديارهم".وعثرت الأجهزة الأمنية على 21 جثة مجهولة الهوية في محافظة بابل.

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