الجدران الإسرائيلية و«ديمقراطية» الحصن الانعزالي

2019/08/14 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزارة الدفاع في دولة الاحتلال اعتمدت مخططاً لإنشاء جدار أمني جديد على امتداد الحدود مع قطاع غزة،

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