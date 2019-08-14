سعود قبيلات - عيد سعيد.. تحت القمع والحكم الفرديّ المطلق!

2019/08/14 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات كلّ عام وأنتم بخير، وعائلاتكم بخير وأصدقاؤكم وأحبّاؤكم بخير.كما نتمنَّى أيضاً أنْ يكون وطننا بخير، وأمّتنا بخير، وأن لا يأتي العيد القادم ونحن لا نزال نقول مع المتنبِّي: «عيدٌ بأيّة حالٍ عُدتَ يا عيد».ومع الأسف، بينما نحن نتبادل التهاني بالعيد، لا يتذكّر معظمنا أنَّ عدداً غير قليل من الوطنيين الأردنيين الأحرار موجود في سجون النظام؛ لأنَّهم عبَّروا عن آرائهم الحرّة المسؤولة في خصوص ما......

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