نوال السعداوي - الصراع الدامي التاريخي بين الآلهة والبشر

2019/08/14 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي كان الإله رمسيس هو فرعون مصر، يحكم سياسيا، ودينيا، فى آن واحد، يرتدى ملابس الحكم فى الأعمال الخاصة بالسياسة والاقتصاد والدولة، ثم يتنكر داخل الثوب الدينى، ليحكم باسم السلطة الإلهية.وكان الكهنة، ورجال الدين، من حوله، يخدعون الشعب باسم الإله، يفرضون الضرائب، على هيئة قرابين تٌقدم فى المعبد، ويستولون عليها.ولم يكن للكهنة أى عمل منتج.فقط يتمتمون بالآيات المقدسة، وأيديهم بدماء الشعب ملوثة.

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