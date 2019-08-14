ديمقراطية السينما المصرية في نقد ثورة يوليو

2019/08/14 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصطلح سينما ثورة يوليو/تموز على الأفلام التي أنتجتها السينما المصرية إبان فترتي الخمسينيات والستينيات، وقد استُخدم هذا المصطلح ليعطي معنى يدل

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