قواعد سرية لصواريخ الحرس الثوري في محميات بيئية

2019/08/14 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أسبوعية «در شبيغل» الألمانية أن السبب الرئيسي الذي يقف خلف محاولة إيران لإعدام عدد من نشطاء البيئة هو اكتشافهم لمركز سري

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