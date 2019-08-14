2019/08/14 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، الثلاثاء، بأنه لم يحدث أي نزوح قسري للعوائل في قرى مياح شمال شرق المحافظة._ماذا جاء في بيان العبادي.؟ وقال العبادي في بيان، ان “قرى مياح ضمن حوض امام ويس (75كم شمال شرق بعقوبة) لم يحدث فيها اي نزوح قسري للعوائل ولم يجرِ اخلاء اي منزل في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ديالى توضح حقيقة حدوث نزوح قسري في قرى مياح النعيم نيوز.

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