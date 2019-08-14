2019/08/14 | 08:34
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحل الاخباري.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهاني العراقيين بعيد الأضحى- أسواق بغداد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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