الجيش السوري يسيطر على “كفر عين” في ريف إدلب

2019/08/14 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر الجيش السوري على بلدة (كفر عين)، في سياق عملياته المستمرة على محور خان شيخون بريف إدلب الحنوبي.وقال مراسل وكالة الأنباء السورية، إن قوات الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية على محور مدينة الهبيط مقلصة المسافة التي تفصلها عن مدينة خان شيخون لنحو 7 كم، بعد سيطرتها على بلدة (كفرعين) شرق الهبيط بعد اشتباكات عنيفة …

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