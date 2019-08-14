2019/08/14 | 08:51

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القبض على متهمين بسرقة الدور السكنية في بغداد

كلمة -

بغداد

أعلنت وزارة الداخلية القبض على متهمين اثنين يقومان بسرقة

الدور السكنية شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان صدر عن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن إن “مفارز

استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة

الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تلقي القبض على

متهمين إثنين يقومان بسرقة الدور السكنية شرقي العاصمة بغداد”.

وأضاف أنه “تم القاء القبض عليهما من خلال نصب كمين محكم وبالجرم

المشهود”.

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