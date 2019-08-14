2019/08/14 | 08:51

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«فيفا» توافق على لعب المنتخب العراقي في البصرة

كلمة -

بغداد

أكد رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود، موافقة وفد

الفيفا على لعب المنتخب العراقي في محافظة البصرة.

وقال مسعود في بيان، ان "وفد الفيفا ابلغنا موافقته للعب المنتخب

بالبصرة والقرار النهائي سيصدر خلال أسبوع".

وكان عضو اتحاد الكرة، فالح موسى قد اكد في وقت سابق ان محافظة

البصرة بعثت رسائل اطمئنان مهمة بشأن جاهزيتها لاستضافة مباريات

المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم وبطولة اسيا المزدوجة المزمع

انطلاقها مطلع الشهر المقبل.

يذكر ان مبعوث الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) طلال السويلمين كان قد

زار محافظة البصرة للاطلاع على جاهزية المحافظة نظريا وعمليا

لاحتضان مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس

العالم.

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