حظر حمل بعض حواسيب

2019/08/14 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية حمل الحواسيب المحمولة من نوع "MacBook Pro" على متن الطائرات، بعد أن أعلنت شركة "Apple" المنتجة لها مؤخرا أن بعض بطارياتها تشكل خطر نشوب حريق.

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