خبراء الصحة يحذرون من بدائل السكر الوهمية

2019/08/14 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت ممن يلجؤون إلى بدائل السكر، مثل المحليات الصناعية، حتى تتفادى استهلاك قدر كبير من السعرات الحرارية، فأنت مدعو إلى الحذر وعدم الانسياق وراء هذا "الوهم الصحي"، بحسب خبراء.

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