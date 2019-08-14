نائب يوجه رسالة لأهالي كربلاء

2019/08/14 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب عن محافظة كربلاء حامد الموسوي، رسالة الى اهالي المحافظة بشأن مباراة نهائي بطولة غرب آسيا بكرة القدم بين العراق والبحرين التي تقام، اليوم الاربعاء، على ملعب المحافة الدولي.

وقال الموسوي في رسالته التي حصلت السومرية نيوز نسخة منها، "اخواني الأعزاء اليوم نهائي غرب اسيا وهذه التظاهرة الكروية الاسيوية دليل تعافي العراق وانتصاره على قوى الشر والظلام التي أرادت للعراق وشعبه ان يعيش معزولا متخلفا".

وأضاف في رسالته، "يجب أن يكون لدينا حضورا في شوارع كربلاء المقدسة لنعطي رسالة للعالم اننا شعب حي يصنع الحياة".وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ملعب كربلاء الدولي، حيث من المؤمل ان تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً.





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