سامح عسكر - رحلة في عقل الفيلسوف كيركجارد

2019/08/14 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر عاش الفيلسوف الدانماركي "سورين كيركجارد" في القرن 19 وتوفى سنة 1855، وتحديد سنة الوفاة للشخصيات مهمة في استلهام تجربة الفكر لهذه الشخصية لاحتمال أو رجحان تأثرها من واقعها الفكري والاجتماعي والسياسي والتاريخي، بمعنى أن أي فكرة سواء كانت دينية أو فلسفية هي بنت ظروفها في الغالب، عدا أنها قد تؤسس لمعانٍ وقيم عليا مشتركة تجمعها مع سائر الإنسانية، ومن خلال تلك المعاني المشتركة تعيش الأديان والفلسفات.

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