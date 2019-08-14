حسين سعيد يصدر توضيحاً بشأن اللعب في البصرة وأربيل وكربلاء

2019/08/14 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسأصدر عضو المكتب التنفيذي لإتحاد غرب آسيا ورئيس اللجنة المشرفة على البطولة حسين سعيد توضيحاً بشأن خوض المباريات الدولية على ملاعب البصرة وأربيل وكربلاء.

وقال سعيد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "يحاول البعض بقصد او من دونه تضليل الحقائق وخلط الاوراق حول لقائنا بوفد الفيفا الذي حضر إلى أربيل، وأود ان اوضح لشعبنا العراقي وجمهورنا الكريم على وجه الخصوص انني شخصيا طالبتهم بحقنا المشروع في خوض مبارياتنا الدولية في ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل، وضرورة رفع الحظر عن ملاعب المحافظات الاخرى كاستحقاق طبيعي بعد انتفاء الاسباب التي بني عليها قرار الحظر الجائر".واضاف ان "الوفد الذي حضر إلى أربيل أمنت لهم مكالمة هاتفية مع وزير الشباب والرياضة من هاتفي الخاص وطمأنوه بأن هذا الاجراء فقط للتقييم وان الأمور طيبة للمدن الثلاث، البصرة وكربلاء وأربيل، وبعدها تم التنسيق مع الأمير علي بن الحسين الذي أدلى بتصريح يحق فيه للبصرة باستضافة مباريات الاياب في تصفيات كاس العالم 2022 ".وتابع سعيد "كنت ومازلت مع أخذ البصرة استحقاقها في استضافة المباريات الرسمية وان اشادتي بتنظيم اربيل لمباريات المجموعة لا علاقة له بموضوع البصرة لا من قريب ولا من بعيد، وان تصريحي بخصوص اربيل كان اشادة طبيعية بقدرتها على تضييف فرق المجموعة الثانية في بطولة غرب اسيا".

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