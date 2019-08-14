دراسة تحث مرضى القلب على استخدام التطبيقات الذكية

2019/08/14 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… أظهرت دراسة أسترالية جديدة أن تطبيقات الهواتف الذكية تساعد مرضي القلب على الالتزام أكثر بتناول أدويتهم حيث تعمل على تذكرهم وتناولها في الميعاد نفسه يومياً.وتقول الدكتورة كارلا سانتو “إن مرضى القلب يتناولون في العادة ما يصل إلى أربعة أدوية مختلفة ثلاث مرات في اليوم مما قد يصبح عبئا في الالتزام به وتذكره”.[…]

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