أنقرة وواشنطن تشرعان في تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة “المبهم”

2019/08/14 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت تركيا والولايات المتحدة في تركيب البنية التحتية لمركز عمليات مشتركة، في إطار اتفاق بين الطرفين يقضي بتأسيس منطقة آمنة في شمال

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