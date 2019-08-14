التباس علاقة لندن بطهران أكبر من احتجاز ناقلة نفط

2019/08/14 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع تصريح باسم وزارة الخارجية البريطانية بشأن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” المحتجزة في جبل طارق، من درجة الالتباس بشأن إطلاق الناقلة

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