شرطة ديالى: لم يحدث نزوح قسري في قرى مياح..بعض الاطراف نقلوا معلومات مغلوطة

2019/08/14 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الثلاثاء، بانه لم يحدث اي نزوح قسري للعوائل في قرى مياح شمال شرق المحافظة.

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