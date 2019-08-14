حسين سعيد: البعض يحاول خلط الاوراق بشأن لقائنا بوفد الفيفا

2019/08/14 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشف رئيس اللجنة المشرفة على بطولة غرب آسيا، النجم الدولي السابق حسين سعيد، الاربعاء، تفاصيل لقائه بوفد الفيفا بشأن حظر الملاعب العراقية.وقال سعيد في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “البعض يحاول بقصد او من دونه تضليل الحقائق وخلط الاوراق حول لقائنا بوفد الفيفا الذي حضر إلى أربيل”.وأضاف سعيد […]

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