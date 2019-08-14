تعرف اسعار صرف العملات العالمية مقابل الدينار العراقي

2019/08/14 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفةسعر بيع للدولار = 120.500

سعر شراء للـدولار = 119.500

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 111.78دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 120.61 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 558.31 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1498.30 $

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 60.80 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.42 دولار

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