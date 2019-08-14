مجلس النواب الليبي يرحب ببيان الخارجية المصرية لإنهاء الأزمة

2019/08/14 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، ببيان وزارة الخارجية المصرية، بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا.وأكد بليحق، بأن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف، هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها …

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