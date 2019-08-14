حيلة جديدة على فيسبوك تستهدف بياناتك!

2019/08/14 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت بوابة حماية المستهلك "موبيل زيشر دي" من الصفحات التي تعد

المستخدم بإظهار من زار حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث تُستخدم هذه

الصفحات كحيلة لتصيد البيانات.وأوضحت البوابة الألمانية أن هذه الصفحات يتم تقديمها عن طريق

المحتالين للحصول على بيانات تسجيل فيسبوك والاستيلاء على الملف

الشخصي.وعند النقر على رابط "من زار حسابي الشخصي؟"، سوف يتم تحويل المستخدم

إلى صفحة شبيهة بصفحة فيسبوك يديرها المحتالون.ولتفعيل هذه الميزة الوهمية، يُطلب من المستخدم إدخال بيانات التسجيل

الخاصة به في هذه الصفحة المزيفة، وبمساعدة هذه البيانات المسروقة يتم

الاستيلاء على الحساب الشخصي وإساءة استخدامه في هجمات البريد المتطفل

(Spam)، أو الابتزاز أو طلب المال من الأصدقاء.

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