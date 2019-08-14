ما هي مسببات اضطرابات النوم والأرق؟

2019/08/14 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… لا يكتفي الأرق بحرمان الإنسان من قوته، بل وأيضا يسبب له الكثير والكثير من المشكلات في حالته الصحية، ومن تبعاتها أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات نفسية وحتى السرطان.هناك رأي شائع يفيد بأن تناول القهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين، ليلا يسبب الأرق.ولكن نتائج الدراسات التي أجريت مؤخرا ألقت الضوء على تأثير القهوة […]

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