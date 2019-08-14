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جهانغيري: أميركا فشلت في تدمير الاقتصاد الإيراني


جهانغيري: أميركا فشلت في تدمير الاقتصاد الإيراني
2019/08/14 | 10:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-متابعة

رأى النائب الاول للرئيس الايراني، اسحاق جهانغيري، أن الولايات المتحدة الأميركية فشلت في تمدير الاق...

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