جهانغيري: أميركا فشلت في تدمير الاقتصاد الإيراني

2019/08/14 | 10:11

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بغداد اليوم-متابعة

رأى النائب الاول للرئيس الايراني، اسحاق جهانغيري، أن الولايات المتحدة الأميركية فشلت في تمدير الاق...





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