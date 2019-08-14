قائد الثورة الاسلامية: يجب ان تنتهي المؤامرة السعودية والاماراتية لتقسيم اليمن

2019/08/14 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وسائل اعلان إيرانية عن الموقع الاعلامي، لقائد الثورة، انه" استقبل المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية محمد عبد السلام والوفد المرافق له في العاصمة طهران وتسلم رسالة من قائد حركة انصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي".وأشاد خامنئي بـ "إيمان وصمود وذكاء والمعنويات الجهادية للشعب اليمني امام العدوان الوحشي والواسع"، مؤكدا ان" أي شعب مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبوعده من المؤكد سيكون النصر حليفه وعلى هذا الاساس ومن دون شك سيكون النصر حليف الشعب اليمني المظلوم والمجاهد".واعرب عن تعازيه ومواساته لاستشهاد ابراهيم بدر الدين شقيق السيد عبد الملك بدر الدين"، مشيدا بـ "أسرة بدر الدين الجليلة والمجاهدة ومخلدا ذكرى الشهيد حسين بدر الدين".ولفت إلى أن" الشعب اليمني الذي يتمتع بحضارة عريقة وتاريخية أظهر خلال هذه السنوات الـ5 روحه الجهادية وصموده وانه امام مستقبل جيد وبعون من الله سيقومون بتشكيل حكومة قوية يتحقق في اطارها التقدم".واكد، على أن" السعوديين والاماراتيين وحماتهم ارتكبوا جريمة كبرى في اليمن ومن المؤكد انهم لن يحققوا مآربهم"، وقال انهم "يسعون وراء تقسيم اليمن بحيث يجب الوقوف بقوة امام هذه المؤامرة وتقديم الدعم لليمن الموحد والمتحد بكامل سيادته".وأشار خامنئي إلى أن" الحفاظ على وحدة اليمن نظرا للعقائد الدينية والمختلف الطوائف في هذا البلد بحاجة الى حوار يمني - يمني".وأضاف، أن" ما يجري في اليمن يكشف عن واقع عالمنا اليوم وادعياء الدفاع عن حقوق الانسان".انتهى..م.م

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