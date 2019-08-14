بابل تعتزم إنشاء مدينة صناعية بالمحافظة

2019/08/14 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بابل كرار العبادي عزم المحافظة إنشاء مدينة صناعية بالمحافظة نتاجها شركات التصنيع من خلال العمل مع المستثمرين على استغلال تلك الشركات.وقال العبادي للمربد إن المحافظة فيها عدد من المعامل وهي في طور التنمية وتحتاج إلى ان يتم احتوائها من خلال مدينة صناعية متكاملة.وبين العبادي ان بابل فيها مصنع للسيارات ومعامل تخص …

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