فضيحة جديدة لـ فيسبوك رسائلك الصوتية على الملأ

2019/08/14 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى فضائح فيسبوك خلال الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بخصوصية مئات الملايين المستخدمين حول العالم، وآخرها ما كشفت عنه وكالة "بلومبرغ" الإخبارية.

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